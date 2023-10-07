Traktör sürücülerinin kara yolunda can güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi maksadıyla Aydıntepe Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle ’Reflektör Tak Görünür Ol’ sloganıyla bir program düzenlendi. Aydıntepe İlçe Tarım ve Müdürlüğü tarafından temin edilen 50 reflektör, görünecek şekilde traktör römorklarına özenle takıldı.

Reflektörlerin takılmasının ardından traktör sürücülerine trafikte uyulması gereken kuralları hatırlatan jandarma ve polis ekipleri, ayrıca trafik eğitimi vererek vatandaşların sorularını yanıtladılar. Trafikte son derece önemli olan reflektörlerin ücretsiz bir şekilde dağıtılmasından ötürü duydukları memnuniyeti dile getiren Aydıntepeli vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Programa, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Şengül, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal katıldı.