Karabük’te etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Rampalardan çıkmayı başaramayan çok sayıda aracın kaydığı anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Karabük’te kar yağışının ardından yollar buz tuttu. Buz pistine dönen ara sokaklarda ilerleyen sürücüler, zor anlar yaşadı. Çok sayıda araç rampalarda aşağı doğru kayarken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Buzlanma nedeniyle kentte meydana gelen çok sayıda trafik kazasında maddi hasar oluşurken, tuzlama çalışmaları da sürüyor.