Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar-Şuhut karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçların evrak kontrolleri yapılırken, aynı zamanda sürücü ile araç içerisinde bulunanlarında Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik özellikle emniyet kemeri kullanımı, direksiyondayken cep telefonu ile konuşulmaması ve hız sınırlarına uyulması konusunda bilgiler verildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de gerçekleştirileceği belirtildi.