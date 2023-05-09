Trafik Haftası dolayısıyla Muğla’nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye edildi.

1 - 7 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 35 motosiklet sürücüsüne Reflektif Yelek Giy Görünür Ol Projesi çerçevesinde 30 adet Reflektif Yelek ile 25 adet güvenli motosiklet kullanımı el broşürü hediye edildi. Sürücülere Trafik Güvenliği eğitimi verildi.