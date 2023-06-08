Erzincan’ın Refahiye ilçesinde trafik ekipleri sürücülere mola verdirerek bilgilendirmede bulundu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk güzergahında, D200-23 Kızıldağ yolunda seyahat eden araç sürücü ve yolcularının mola verip dinlenmelerini sağlamak için, Sivas istikametine seyahat eden 33 araç içerisindeki sürücü ve yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi izah edilerek broşür dağıtıldı. Trafik polis ekipleri de yaptıkları uygulamalarda sürücüleri 2 saatte bir 10 dakikalık mola verilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bilgilendirici faaliyetlerle Trafik Daire Başkanlığının göndermiş olduğu broşürleri dağıtan ekipler, durdurdukları araç sürücülerinin emniyet kemerini yolculuk süresi boyunca takılı tutmaları, uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanmamaları, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları yönünde uyarılarda bulundu. 3 kurala uyulmadığı sürece yaralanmalı, maddi hasarlı kazaların meydana geldiğini belirten ekipleri bunların önüne geçebilmek için çok sayıda vatandaşa ulaşarak onları bu konuda bilgilendirmek istiyor.

“Her 2 saate bir minimum 10 dakika 15 dakika mola”

Şehirlerarası uzun yola çıkan sürücülerin 2 saatte bir 10 dakikalık molanın hayati önem taşıdığını vurgulayan trafik ekipleri “Sürücülerimizin yolculukta yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi de uzun süreli araç kullanmaları. Bunun önüne geçebilmek amacıyla sürücülerimiz her 2 saate bir minimum 10 dakika 15 dakika mola vermelerini istiyoruz. Bu 10 veya 15 dakikalık moladan kaçtığımız zaman kazalar meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için mola vermemiz gerekiyor” diye konuştu.