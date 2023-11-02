Denizli genelinde denetimlerin artıran trafik ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri kullanma ve kurallara uymaları noktasında bilgilendirme yaptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik eğitim ve denetlemelerini artırdı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulama yapan trafik polisleri, sürücüler ile vatandaşları emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yaptı. Yaşanabilecek kazaların önlenmesinin yanı sıra ölüm ve yaralanmaların oluşmaması için ikazlarda bulunulan sürücü ve araçların eksikliklerinin olup olmadığı da denetlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardığı sürücü ve vatandaşlarda, eğitim ve denetimlerden duydukları memnuniyeti ifade etti.