Afyonkarahisar’da yaklaşık 27 ton mısır yüklü tır kontrolden çıkarak tarım arazisine girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada şans eseri tır devrilmezken dorsesinde taşıdığı mısır ise zarar görmedi.

Olay, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki 01 UL 443 mısır yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç sürücüsünün son anda yaptığı hamle ile yoldan çıkarak tarım arazisine girdi. Sürücünün devrilmekten son anda kurtardığı araç yaklaşık 50 metre arazide ilerledikten sonra durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 27 ton mısır zarar görmezken, manevra esnasında ise yaklaşık 50 kilo mısır ise çevreye saçıldı.

Olayın ardında tır girdiği tarım arazisinden yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası çıkarıldı.