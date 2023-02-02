Düzce Belediyesi, bölgemizde başlayan ve yer yer etkisini devam ettirmesi beklenen kar yağışından ötürü vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını isterken, özellikle sürücülerin ana arterler başta olmak üzere yol kenarlarına araçlarını bırakmamaları konusunda uyardı.

Düzce Belediyesi, bölgemizde başlayan ve yer yer etkisini devam ettirmesi beklenen kar yağışından ötürü vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını isterken, özellikle sürücülerin ana arterler başta olmak üzere yol kenarlarına araçlarını bırakmamaları konusunda uyardı.

Düzce Belediyesi, içinde bulunduğumuz kış mevsimi dolayısıyla hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma ve yer yer don olaylarının yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak vatandaşların acil ihtiyaçlar dışında toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini, ulaşımda aksama yaşanmaması için de yol güzergâhı üzerine park etmemeleri konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Özellikle Bahçeşehir ve Konuralp gibi yüksek rakımlı ve yokuşlu bölgelerde ikamet eden sürücülerin ana arterlerde yol kenarlarına araç bırakmamalarının önem arz ettiğine dikkati çeken Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların, don ve buzlanmanın yanı sıra ani sıcaklık düşüşlerinden ötürü günlük yaşantılarının olumsuz yönde etkilememesi için kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamalarını istedi.

Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlarında mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını ve araçlarının kontrollerini yaptırmalarının gerekliliğine dikkat çeken ekipler, araçlarının herhangi bir zarar görmemesi için kapalı otoparkları kullanmalarını ve yol güzergahları üzerine park etmemelerinin karla mücadele çalışmaları çerçevesinde önem arz ettiğini dile getirdi.