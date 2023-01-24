Adıyaman’da otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman’da otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Kasabası yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine 02 DD 404 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Yunus Ö. (45), idaresindeki otomobil, aynı istikamete giden ehliyetsiz olduğu öğrenilen Mehmet Ersayın (45) idaresindeki tescilsiz motosiklete çarptı. Meydana gelen kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mehmet Ersayın ve motosikleti, metrelerce havaya fırladı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ersayın yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Ersayın’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.