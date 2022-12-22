Kaza, saat 12.30 sıralarında Beyobası Mahallesi D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 E 2547 plakalı otomobiliyle Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu Abdülmüheymin Elşeyho, Gazipaşa Sanayi Kavşağı’nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak tel çitleri devirdi. Takla atıp palmiye ağacına çarpan otomobil ters şekilde durdu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Elşeyho, kazayı burnu kanamadan atlattı.

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