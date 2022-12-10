Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, B sınıfı ehliyet alma kurs maliyetinin 2023 yılında 10 bin TL’yi geçeceğini söyledi.

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, B sınıfı ehliyet alma kurs maliyetinin 2023 yılında 10 bin TL’yi geçeceğini söyledi.

Sürücü kurslarının uyguladığı tarife her yıl ocak ayında belli oluyor ve yıl boyunca bu tarife uygulanıyor. Şu anda B sınıfı ehliyet almak için kurs fiyatı ortalama 6 bin TL olarak dikkat çekerken, Başkan Hasan Guda, bu ücretin 2023 yılı itibarıyla artarak 10 bin TL’yi geçebileceğini söyledi.

“B sınıfı ehliyet kursunun fiyatı 10 bin TL’yi geçecek”

Şu andaki rakamlara göre B sınıfı ehliyet için kurs bedelinin en az 10 bin TL olacağını ifade eden Hasan Guda, “Sürücü kurslarına büyük bir ilgi var. Sürücü kursları her yıl 1 Ocak’ta yeni fiyat tarifelerini açıklarlar. O yıl boyunca da belirlenen fiyat uygulanır. Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün her yıl bize uyguladığı bir sistemdir. Sürücü kurslarının keyfi zam yapmak gibi bir ihtimalleri olmuyor. Samsun için birim fiyatımız B sınıfı ehliyetlerde 6 bin lira olarak planladı. Yılbaşında asgari ücretlerin hemen hemen 2 katına çıkması SGK primlerini de etkilediği için akaryakıt zamlarını bu fiyat bile şu anda kurtarmamaktadır. Aralık ayı için kayıt olan adaylar 2023 Harçlar Kanunu’na tabi olacaklardır. Harçlar Kanunu’nda yeniden değerlendirme oranı yüzde 122 olarak belirlendi. Ama son kararı meclis, Cumhurbaşkanlığı karar verecektir. Oradaki harçlar ne çıkarsa biz de onu uygulamak zorundayız. Yani konunu bizimle hiçbir alakası yoktur. B sınıfı ehliyet için 6 bin TL olan tarifeye yüzde 122 harç bedelini ilave edersek yeni yılda toplam ücret 10 bin lirayı geçecektir” dedi.

“Aralık’ta kaydolanlar Ocak 2023 yeni harç ücretinden kayıt olacak”

Şu andaki yoğunluğa rağmen 2022 Aralık ayında kayıt olanların da 2023’teki yeni harç ücreti üzerinden kayıt olacağını belirten Guda, şunları söyledi: “Vatandaşlarımız aralık ayında kayıt olduklarında harçlardan muaf olacaklarını zannediyorlar ancak aralıkta üye olan birisi 2023 Ocak ayında sınava gireceği için yeni harç ücreti üzerinden kayıt olacaklardır. Aralık ayında kayıt olmanın avantajı ise 2022 yılı tarifesinden kursa kayıt olabiliyorlar. En azından kurs fiyatından kar elde ediyorlar. Bizim temel giderlerimiz bellidir. Akaryakıt en mali yükü getiren detay oluyor. Asgari ücret artış oranı da giderlerimizi olumsuz yönde etkileyecektir” diye konuştu.