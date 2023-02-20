Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Özel Sürücü Kurslarının kursiyerlere direksiyon eğitimlerini verebilmeleri için konuşlandırıldıkları alana Özel Eğitim Okulu yapılacağı için yeni düzenlemeye gidildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Özel Sürücü Kurslarının kursiyerlere direksiyon eğitimlerini verebilmeleri için konuşlandırıldıkları alana Özel Eğitim Okulu yapılacağı için yeni düzenlemeye gidildi.

Ereğli’de “Eğitim Vadisi” olarak bilinen Kırmacı Mahallesi’ndeki alanda bulunan Özel Sürücü Kurslarının bulunduğu 10 dönümlük alana, özel çocukların eğitim ve öğretimine çok yönlü hizmet verecek Özel Eğitim Okulu yapılacak. Sürücü Kursları ise Devlet Demir Yolları makine tamirhanesinin yıkıldığı yere Ereğli Belediyesi tarafından yapılacak alanda çalışmalarına devam edecek.