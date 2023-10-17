Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü kurslarında eğitim gören kursiyerlere narkorehber eğitimi verildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce NARKOREHBER faaliyetleri çerçevesinde Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadelemiz, UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) Projesi ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezleri hakkında ilimizde faaliyet gösteren sürücü kurslarında eğitim gören 20’si anne ve anne adayı olan 32 kursiyere narkorehber bilgilendirmesi sağlanmıştır. Uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.