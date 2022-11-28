Adana’da sürücü, yolda karşısına çıkan köpeğin üzerinden aracıyla geçti. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana’da sürücü, yolda karşısına çıkan köpeğin üzerinden aracıyla geçti. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Pelit’in sahiplendiği ve iş yerinde baktığı köpeği yoldan geçen bir aracın önünde durdu. Sürücü bir süre beklemesine rağmen köpek çekilmedi. Bunun üzerine sürücü hızla aracını sürerek köpeğin üzerinden geçti. Köpek aracın altında kaldıktan sonra kalkıp hızla iş yerine doğru acı içinde koştu. Sürücü ise arkasına bile bakmadan yoluna devam edip kaçtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasından olayı görüp sokağa koştuğunu ancak sürücünün durmayarak devam ettiğini belirten Kenan Pelit, “Bunu yapmak çok büyük bir vicdansızlık. Biraz beklese köpek çekilir. Ancak o köpeğin üzerinden geçmeyi tercih etti. Allah’tan köpeğe çok fazla bir şey olmadı. Bu sürücünün bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.