Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bahçeye uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 SN 054 plakalı otomobilin sürücüsü S.G, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir bahçe duvarına çarptı, ardından bahçeye savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan kadına ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.