Şanlıurfa’da bir adrese düzenlene operasyonda 29 adet kenevir bitkisi ile 486 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, F.E. isimli şahsın kaldığı evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 29 adet 10 ile 60 santimetre boyutları arasında değişen kenevir bitkisi ve 486 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.