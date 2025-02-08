Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde İl Emniyet Müdürünün de katıldığı "Huzur 63 Suruç Uygulaması" gerçekleştirdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Suruç ilçesinde "Huzur 63 Suruç Uygulaması" gerçekleştirildi. İp Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Kaymakam Adem Balkanoğlu’nun da katıldığı uygulamada 35 ekipten oluşan 200 polis görev aldı. Polis ekipleri, 9’u sabit olmak üzere toplam 12 bölgede kontrol gerçekleştirdi. Uygulamada 2 bin 501 şahıs, bin 164 araç, 48 işyeri ile 12 park ve bahçe kontrol edildi. Toplam 20 araca cezai işlem uygulayan ekipler, hacizli bir aracı da trafikten men etti. Ayrıca 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.