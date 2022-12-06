Şanlıurfa’da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Suruç yolunda ekipler tarafından dron destekli trafik denetimi yapılıyor. Denetimlerde son bir ay içerisinde 873 aracı yaklaşık 700 bin lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa’da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Suruç yolunda ekipler tarafından dron destekli trafik denetimi yapılıyor. Denetimlerde son bir ay içerisinde 873 aracı yaklaşık 700 bin lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa - Suruç yolunda trafik polislerinin denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı çok sayıda trafik kazasının yaşandığı yolda dron destekli trafik denetimi yapan polislere jandarma ekipleri de destek verdi. Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler affedilmedi. Gece gündüz aralıksız denetim yapılan yolda hatalı solama ve kural dışı şerit değiştiren araçları durduran ekipler, cezai işlem uyguluyor.

Ekipler son bir ay içerisinde durdurdukları bin 900 aracı sorguladı. Evrakları eksik olan ve kural ihlali yapan 873 araca yaklaşık 700 bin lira para cezası kesildiği belirlendi.