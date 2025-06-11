Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç’ta asfalt seferberliğini sürdürüyor. Şehir merkezini çevre yoluna bağlayan bin 500 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması başladı. İlçede ilk kez bu kalitede yol hizmeti aldıklarını belirten mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan caddelerde asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçe genelinde önemli caddeleri asfaltla buluşturmaya devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, son olarak Suruç şehir merkezini çevreyolu ve çöp merkezine bağlayan karayolunda sıcak asfalt serimine başladı. Toplam bin 500 metre uzunluğundaki yolun tamamlanmasıyla birlikte hem şehir içi ulaşımda rahatlama sağlanacak hem de çevre yolu bağlantısı daha konforlu hale gelecek.

Muhtarlar ve vatandaşlar hizmetten memnun

Çalışmaların yürütüldüğü bölgede yaşayan vatandaşlar ve mahalle muhtarları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkürlerini iletti. Sarayaltı Mahalle Muhtarı Mehmet Uçar, daha önceki yolların oldukça kötü durumda olduğunu hatırlatarak, "İlk defa bu kalitede bir yola kavuştuk. Bu hizmet bizim için çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Uluduz Mahalle Muhtarı Servet Gören ise yapılan hizmetin Suruç tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Suruç tarihinde böyle bir hizmet görmedik. Şu anda asfalta basmaya bile kıyamıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a ve tüm emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Suruç’un yıllar sonra böyle kapsamlı bir hizmetle buluştuğuna dikkat çekti.