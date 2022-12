Sürücü Eğitimi İşverenler Sendikası (SÜRSEN) Genel Başkanı Nihat Polat, “Kamyon ve tır kazaları dikkatimizi çekmekte. Bu da bize kamyon eğitimi, tır eğitimi ve bunlarla ilgili sürücü eğitimi ile ilgili problemin olduğunu gösteriyor. Trafiği daha az ölümlü bir hale getirmemiz mümkün” dedi.

SÜRSEN Genel Başkanı Nihat Polat, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada sürücü eğitimine yeterince önem verilmediğini söyledi. Sürücü eğitimi sektörünün ciddi bir gelişme kaydettiğini ancak işverenler açısından bir kurumsal yapı oluşturulması anlamında sıkıntıları olduğunu dile getiren Polat, “Hala daha sürücü eğitiminden maksadın ne olduğunu doğru anlatamama sorunu var. Yarının ne olacağını, nereye varacağımızı ve kendimizi nasıl geliştirip Türkiye’deki trafik gidişine nasıl bir katkı yapacağımızın netleşmemesiyle ilgili problemlerimiz var” diye konuştu.

Polat, trafiği daha az ölümlü bir hale getirmenin mümkün olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Kamyon ve tır kazaları dikkatimizi çekmekte. Bu da bize kamyon eğitimi, tır eğitimi ve bunlarla ilgili sürücü eğitimi ile ilgili problemin olduğunu gösteriyor. Trafiği daha az ölümlü bir hale getirmemiz mümkün. Yetkililere problemlerimizi anlatmakta sıkıntı yaşamıyoruz, bunları da çözüp trafik istatistiklerine doğru bir trafik yansıması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’deki trafik kazalarından etkilenmeyen hiçbir Türk vatandaşı yok, mutlaka herkes buna kafa yoruyor. Otoritenin de buna kafa yorduğuna inanıyorum.”

“Sürücülere her senaryoyu ve zemini yerinde öğreteceğiz”

Trafiğe kapalı alanda sürücülere eğitim verilmesi hakkında da konuşan Polat, “Biz sürücü eğitiminin bir yere hapsedilmiş olmasını, belirli bir alan içerisinde yapılmasını doğru bulmuyoruz. İlk konulduğunda sürücü eğitimini denetlemek maksadı ile konulmuştu ama artık bu maksadın önemi kalmadı. Bizim her zeminde eğitim yapmamız gerektiğini, sürücüler her zeminde araç kullandığı için her senaryoyu onlara öğretmemiz gerektiği gerçeğini gördük. Sürücülere her senaryoyu ve zemini yerinde öğreteceğiz. Altyapı ve kurumlar buna müsait” ifadelerini kullandı.

Polat, Türkiye’de gündemin trafik kazalarıyla meşgul olduğunu söyleyerek, trafiğin bir kültür ve medeniyet seviyesi olduğunu, kuralların sadece ezberletilmesi değil, uygulanması ve bununla ilgili trafiğin yeniden masaya yatırılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Polat, trafikle paydaş olan her bakanlığın ve kurumun trafik konusuna koordineli bir şekilde yaklaşmasının önemine vurgu yaptı.