MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme sonrasında bugün MHP’den yeni bir “Vakit tamam” paylaşımı geldi.ANKARA (İGFA) - MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" ifadeleri yer aldı.

MHP'nin 'vakit tamam' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı.

Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri yer almıştı. Dün yapılan ikinci paylaşımda "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" denilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme öncesinde de "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" üçüncü afiş yayımlanmıştı.

Bugün yayımlanan yeni ve dördüncü paylaşımda ise "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; VAKİT TAMAMDIR SÖZ KONUSU VATANDIR" mesajı paylaşıldı.