Trabzon’un Sürmene ilçesine depremzede olarak yerleşen 86 ailenin et ihtiyacını karşılamak için yöre halkı 16 küçükbaş hayvanı kesip etlerini depremzede ailelere paylaştırdı.

Trabzon’un Sürmene ilçesine depremzede olarak yerleşen 86 ailenin et ihtiyacını karşılamak için yöre halkı 16 küçükbaş hayvanı kesip etlerini depremzede ailelere paylaştırdı.

Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde hayvancılık ile uğraşan bir grup vatandaş deprem sonrası Sürmene ilçesine gelen 86 depremzede aile olduğunu öğrenince kendi aralarında bir araya gelerek yardım için harekete geçtiler. Kendi aralarında topladıkları 16 küçükbaş hayvanı kesip etlerini depremzede ailelere dağıtacaklarını belirten Mustafa Özcan “Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini de yapacağız. Daha önceden de küçükbaş hayvanları keserek deprem bölgesindeki aşevlerine göndermiştik. Şimdi de ilçemizdeki depremzedelere bu şekilde yardımcı olmak istedik. Hep birlikte devlet ve millet olarak bu yükün altından kalkacağız. Destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yardımları dönem dönem sürdüreceğiz” dedi.