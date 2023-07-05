Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 51 ve 62 numaralı burçların arasını kapsayan 7’nci etap restorasyon işinin ihalesini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi surları gelecek nesillere taşımak amacıyla ’Surlarda Diriliş’ mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 51 ile 62 nolu burçlar dahil olmak üzere 12 burcun restorasyonu için ihaleye çıktı. İhaleyle 52 nolu burç olarak adlandırılan Keçi Burcunun da geniş restorasyonu gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesince 3 Temmuz’da yapılan ihaleye 27 firma katıldı. İhaleyle ilgili yasal mevzuat gereği teklif veren firmaların incelenmesinin ardından kazanan firmayla sözleşme imzalanacak.