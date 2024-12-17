Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’ye giden mültecileri taşıyan otomobil ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi ile beraber Türkiye’den ülkelerine dönmek için yola çıkan Übeyit A. yönetimindeki 35 VF 269 plakalı otomobil, Muhammet M. yönetimindeki 07 VBJ 42 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında Suriye’ye gitmek üzere yola çıkan kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.