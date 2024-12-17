Suriye’de 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgede yeniden yapılanma süreci başladı. Türkiye’nin özellikle altyapı, lojistik, inşaat gibi sektörlerde önemli rol oynaması, tedarik aşamasında da Hatay’ın merkez üs olması bekleniyor.

Suriye’de 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı stratejik hamlelerini ardı ardına sürdürüyor. Yaklaşık 12 yıldır devam eden savaşın yıkıcı etkisiyle altyapısı büyük oranda zarar gören Suriye, yeniden inşa sürecinde çeşitli alanlarda ülkeler için yeni iş olanakları sunacak. Türkiye, yeniden inşa ve büyük dönüşüm sürecinde kilit rol üstlenecek. Bu kapsamda 9-13 Aralık tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 15’inci Büyükelçiler Konferansı’nda Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin rolü de gündeme geldi. Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye için çok büyük fırsatlar olduğunu belirten Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, bu kapsamda Hatay’ın stratejik önemine dikkat çekti. Yılmaz, “Suriye ile sınır olan Hatay hem tarihi hem de coğrafi olarak çok stratejik bir konumda. Birleşmiş Milletlerin raporuna göre Suriye’nin yeniden inşa 400 milyar dolara mal olacak. Analizlerde, yenilenme ve ticaret koridorunun açılmasıyla Türkiye’ye 100 milyar dolarlık pazar açılacak. Hatay ise bu pazara açılan kapı. O nedenle Suriye’nin yeniden inşasında Hatay ‘üs’ olacak” dedi.

Suriye’nin yeniden inşa sürecinin Türkiye’ye 100 milyar dolarlık pazar fırsatı sunduğunu belirten Yılmaz, “Bu pazara açılan kapı ise lojistik konumu ile Hatay olacak. Hatay’ın deprem yaralarını Suriye, Suriye’nin savaş yaralarını Hatay saracak. Birbirlerine merhem olacaklar” dedi.

‘‘Hatay bölgede küresel düzeyde önemli bir ticaret ve sanayi merkezi olacak’’

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremde en büyük yarayı Hatay’ın aldığını aktaran Yılmaz, “Depremin ardından devletimizin sağladığı altıncı bölge teşvikleri ile Hatay’da büyük bir yeniden yapılanma sürecini başladı. Bu süreç hem yerel hem de uluslararası düzeyde bölgenin kalkınma potansiyelini hızla artırdı” diye konuştu. Bu sürecin parçası olarak Suriye’nin yeniden inşanda Hatay’ın ekonomik öneminin daha da artacağına dikkat çeken Yılmaz, “Hatay bölgede küresel düzeyde önemli bir ticaret ve sanayi merkezi olacak. Savaş yarası alan Suriye ile deprem yarası alan Hatay birbirine merhem olacak. Yaralarını birlikte saracaklar” ifadelerini kullandı.

6’ncı Bölge Teşvikleri’nin Hatay’daki yatırımların hızla büyümesine olanak tanıyacak vergi avantajları, düşük faizli krediler ve diğer devlet desteklerini içerdiğini aktaran Yılmaz, Yatırımcılar, bu teşviklerden yararlanarak yatırımlarını daha verimli hale getirebilir ve bölgedeki projelerinden yüksek verim alabilirler” dedi. 6’ncı Bölge Teşvikleri ile Hatay’ın güçlü sanayi altyapısına ulaşacağının altını çizen Yılmaz, şehrin stratejik coğrafi konumu ile büyük bir yatırım merkezi haline geleceğine dikkat çekti. Hatay’daki en önemli ticaret alanlarından birinin İskenderun Limanı olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Bu liman Türkiye’nin en büyük limanlarından biri. Burada bir kapasite artışı, bölgedeki lojistik faaliyetlerin daha verimli hale gelmesini sağlayacak ve ticaret hacmini artıracak. Hatay’ın coğrafi olarak, Türkiye ve Suriye’nin önemli ticaret yolları üzerinde yer alması, lojistik sektöründe büyük fırsatlar oluşturuyor. Liman altyapısına yapılacak yatırımlar, bu süreçte Hatay’ı önemli bir lojistik üssü haline getirecek” şeklinde konuştu.

Suriye’nin yeniden inşa sürecinde özellikle altyapı projeleri, inşaat sektörü ve lojistik faaliyetlerde büyük bir büyüme sağlayacağını anlatan Yılmaz, “Hatay’ın coğrafi olarak, Suriye’nin tamamına açılan bir kapı işlevi görmesi, bölgedeki ticaretin artmasına ve bölgenin sanayi kapasitesinin büyümesine olanak tanıyacak. Hatay, hem Türkiye hem de Suriye için ekonomik bir üs haline gelerek, büyük bir ekonomik büyüme ivmesi kazanacak” dedi. Suriye’nin yeniden inşa sürecinin Hatay’ın sanayi ve lojistik sektörlerinde büyümeye devam etmesine de olanak tanıyacağını aktaran Yılmaz, bölgedeki ticaret hacminin hızla artacağını ve Suriye’nin yeniden yapılanmasına katkı sağlayan bir merkez haline geleceğini kaydetti.

‘‘Türkiye bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor’’

Irak savaşının ardından Türkiye’nin üstlendiği rolü ve bölgedeki ekonomik kalkınmaya sağladığı katkıyı hatırlatan Yılmaz, “O dönemde Türkiye, sadece iç piyasasında değil, dış ticaret alanında da büyük bir atılım gerçekleştirdi” dedi.

Benzer bir sürecin Suriye’nin yeniden inşasında da yaşanacağını anlatan Yılmaz, “Hatay, coğrafi olarak Suriye’ye yakınlığı sayesinde, Suriye’nin yeniden inşasında merkezi bir yer tutacaktır. Bu süreç, Hatay’ın ekonomik gücünü daha da artıracak, Hatay ve çevresi ulusal ve uluslararası ticaretin önemli bir parçası haline gelecek” diye konuştu.

İş insanlarını Hatay’a yatırıma davet eden Yılmaz, şunları anlattı: “Hatay’da sanayi, lojistik, inşaat, dijital altyapı ve turizm gibi alanlardaki fırsatlar, yatırımcılar için büyük kazançlar sunuyor. Hatay, sadece Türkiye’nin değil, bölge genelinde ekonomik bir güç merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu süreçte, diplomatik ilişkilerin de güçlenmesiyle birlikte, yatırımcılar ve iş insanları için şehir büyük fırsatlar sunuyor. Suriye’nin yeniden inşa sürecine katılarak Hatay ve çevresi büyük bir ekonomik büyüme yakalayacak. Bu bölge uluslararası arenada daha da güçlü bir konum elde edecek.”