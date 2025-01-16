Suriye’nin yeni lideri Ahmet eş-Şara, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani’yi ayrı ayrı kabul etti.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni yönetime yabancı ülkelerden resmi ziyaretler sürüyor. Suriye’nin yeni lideri Ahmet eş-Şara, başkent Şam’daki Başkanlık Sarayı’nda İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’i kabul etti. İspanyol Bakan Albares sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şam’da Ahmet eş-Şara ile görüştüm. İspanya’nın tüm Suriyeliler için siyasi, barışçıl ve kapsayıcı bir süreç istediğini yeni yönetime ilettim. İspanya, kendini Suriye halkının geleceğine adamıştır" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.