Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları operasyon bölgelerinde teröristlere nefes aldırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Açıklamada, ''Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: igf