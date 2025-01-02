Suriye’nin en önemli turizm noktası olan antik kent Palmira, rejimin devrilmesinin ardından tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Suriye’de UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Palmira Antik Kenti, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları nedeniyle büyük yıkıma uğradı. Bel Tapınağı ve Zafer Takı gibi ikonik yapılar ağır hasar görürken, diğer birçok yapı da bombalandı. Rusya’nın desteğiyle rejim güçleri 2017 yılında kenti DEAŞ’tan geri aldı. Suriye iç savaşından önce yabancı turistlerin uğrak noktası olan Palmira, Suriye’nin ekonomisine de önemli katkıda bulunuyordu. Rejimin devrilmesinin ardından bölge halkı antik kentin yeniden canlanmasını umut ediyor.

Abid adlı Suriye vatandaşı, "Burası tarihi ve eski bir yer. İnşallah eskisi gibi burası yeniden açılır ve turistler gelmeye başlar" dedi. Başka bir Suriyeli ise antik kente daha önce Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan otobüslerle gezi için turistlerin geldiğini ifade etti.

"Çölün Gelini” olarak anılan eşsiz kent

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Palmira Antik Kenti, insanlık tarihinin en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olarak biliniyor. Palmira, 1. yüzyılın ortalarında kervanların geçiş güzergahı üzerinde Pers İmparatorluğu ve Akdeniz kıyısındaki Romalıların ve Fenikelilerin limanları arasında Roma İmparatorluğu kontrolünde bir şehir konumunda yer alıyordu. “Çölün Gelini” olarak anılan bu eşsiz kent, Roma İmparatorluğu dönemindeki görkemi ve mimarisiyle tarihin önemli dini ve ticari merkezlerinden biri olarak biliniyor. Şam’a 215 kilometre uzaklıkta çölde yer alan kentin tarihi M.Ö. 19. yüzyıla kadar uzanıyor.