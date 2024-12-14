Suriye’de Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeli vatandaşlar ülkelerine dönmek için gün sayarken, Osmaniye’de sanayi esnafı, alttan yetişen kalifiye eleman olduğu için kendiler için bir sorun oluşturmayacağını söyledi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 22 yıldır oto tamir işi yapan Zeynel Körnüş, Suriye’deki iç savaştan sonra işyerinde çok sayıda Suriyeli vatandaş çalıştığını ve bunların içerisinde Yasin Küçük ile 12 yıldır birlikte çalıştığı gayet memnun olduğunu söyledi. Yasin’in atölyeye geldiğinde çok küçük olduğunu ve yanlarında büyüdüğünü belirten Körnüş, Suriyelilerin gidişinin alttan yetişen kalifiye eleman olduğu için kendiler için bir sorun oluşturmayacağını söyledi.

Suriyelilerin gidişinin sanayi esnafını etkilemeyeceğini söyleyen Zeynel Körnüş, “Düziçi ilçesinde oto tamir işi yapıyorum.2011 yılında çıkan Suriye iç savaşından dolayı ülkenin çeşitli yerlerine Suriyeliler yerleşti. Bir kısmı da Düziçi ilçesine yerleşti. Benim yanımda çok sayıda çalışan oldu. Özellikle bir tanesi ortalama 12 yıldır yanımda çalıştı, çok küçüktü benim yanıma geldiğinde memnumdum bir sıkıntı yaşamadım. Bir kısmı zaten vatandaşlıkta aldı. Yani gider gitmeze ona bir şey diyemeyiz sonuçta onların bir memleketi var o kendilerin kararı. Suriyelilerin gidişi sanayi esnafını etkilemez arkadan yetişen eleman olduğu için etkilemez. Şuan benim yanımda 7 tane Türk eleman var çalışan 1 Suriyeli kaldı. Gidip gitmemek onların kararı’’ diye konuştu.

Ailelisiyle birlikte Suriye’ye dönüş için karar vermediğini söyleyen Yasin Küçük, “Osmaniye Düziçi ilçesine 2012 yılında geldim. Buraya geldiğimde çok küçük yaştaydım ortalama 12-13 yıl oldu. Oto tamircisiyim Zeynel ustamın yanında sağ olsun bana çok iyi davrandı ağabeylik yaptı amcalık yaptı. Mesleği öğretti bana şuanda oto tamircisiyim. Şuan ailemle bir karar vermedik dönüş için durumlara göre bakacağız’’ dedi.