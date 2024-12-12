Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde Esad rejimine ait tanklar üzerinde zafer pozu veren siviller, özgürlüklerini kutluyor.

Suriye’de halk, 13 yıllık iç savaş sonrası Esad rejiminin devrilmesiyle başkent Şam’ın dört bir yanında kutlamalara devam ediyor. Yıllarca zulme maruz kalan Suriyeliler, başkentin merkezinde rejim güçlerinin geride bıraktığı tank ve zırhlı araçların üzerine çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. Tankların üzerinde zafer pozu veren siviller, Esad rejiminin devrilmesini kutladı.