Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geçen Suriyeliler, yıllar sonra yeni yıla memleketlerinde girecekler.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar. Yeni yıla ülkelerinde girmek için yılın son gününde sınır kapılarına gelen Suriyeliler, sınır kapısından geçerek ülkelerine kavuştular. Yıllar sonra yeni yıla ülkelerinde girecek olan Suriyeliler, mutlu olduklarını dile getirdiler.

Yeni yıldan temennisinin ülkesini yeniden inşa edip barış içinde yaşamak olduğunu dile getiren Ali Kama, “Yeni yıla giriyoruz artık Suriye’de savaş yok. Eskisi gibi yaşayabileceğiz ülkemizde. Yeni yılda temennim o ki tekrardan Suriye’yi inşa edip, hayatımızı eskisi gibi sürdüreceğiz inşallah” dedi.

Yeni yıla ülkesinde girecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hasan Ahmed ise, “Yeni yıla giriyoruz ve şu an Suriye’ye gidiyoruz, çok mutluyuz. Temennim tüm ülke dışındaki kardeşlerimiz onlar da ülkelerine döner ve el birliği ile tekrardan Suriye’yi inşa ederiz” diye konuştu.