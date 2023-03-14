Suriye uyruklu genç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan tarihi evinden eşyalarını kurtarabilmek için canını tehlikeye attı.

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Özellikle Antakya ilçesindeki tarihi ve kültürel yapılar yerle bir oldu. 6 kişilik ailesiyle 2 katlı tarihi evde yaşayan 20 yaşındaki Suriye uyruklu Vesim Larabi, depremin ardından harabeye dönen sokaktan geçerek evinden eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Tehlikeye rağmen duvarları ve çatısı dökülen eve giren Larabi ev arkadaşı küçük ev aletlerini güvenli yere çıkarabilmek için büyük çaba sarfetti.

"Korkuyorum"

Vesim Larabi, depremde evde yakalandığını belirterek, “Yatıyorduk bir anda bir baktım deprem oldu. Çok şükür canımızı kurtarabildik. Evde 6 kişi vardı. 4 gün dışarıda kaldık. Şimdi geri geldik, eşyaları almak için. Ama hiçbir şey alamayacağız. Buzdolabını çıkarmaya çalışacağım ama korkuyorum. Burada arka taraflar tamamen yıkıldı” dedi.