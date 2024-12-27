Suriye’de evlerine düşen bomba sonucu patlayan sobadan yaralanan ve Türkiye’de tedavi edilen Emine İsmail’in hayat hikayesinden etkilenen gönüllü doktorlar, kurdukları dernekle 5 bin çocuğun derdine derman oldu.

Suriyeli İsmail ailesi, 2011’de başlayan iç savaş nedeniyle 8 sene önce yaşadıkları Halep kentinden İblid’de bulunan akrabalarının yanına gitti. Burada evlerinin yakınına düşen bir bomba parçasının sobalarına çarpması sonucu Emine İsmail ve annesi Zeynep Muhammed yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan Emine, gönüllü doktorlardan oluşan heyet tarafından Türkiye’de 40 kez ameliyat edildi. Emine’nin hayat hikayesinden etkilenen ve çoğunluğu sağlık görevlilerinden oluşan gönüllülerin kurduğu Ala Hayat Minik Masumlar Derneğince yaklaşık 5 bin çocuğun tedavisi sağlandı.

“Emine kızımız benim karşıma çıkan ilk çocuktu”

Üniversiteyi bitirdikten sonra Suriye’de aktif olarak bulunduğunu ve bu esnada Emine İsmail ile tanıştığını anlatan Ala Hayat Minik Masumlar Derneği Başkanı Ayşegül Aksu, “Emine kızımız kapanmayan gözleri, kapanan boynu, uzuvları tamamen yanmış, çok zorlu bir süreçten geçmiş bir çocuk olarak benim karşıma çıkan ilk çocuktu. Sağlık yönetimi okuduğum için ve çok sayıda doktor çevrem olduğu için benim ilgilenmemi istemişlerdi. Ben de oyuncakları aldım ve o çocuğumuzun yanına gittim. O çocuk oyuncakların yüzüne bile bakmadı. Hemen bir fotoğraf çıkardı, çok tatlı ve çok güzel bir çocuğun fotoğrafını gösterdi bana. Ben bir komşusu, akrabası zannederken, ‘Ene’, yani ’Ben’ dedi. Orada şaşırarak ve üzgün bir şekilde dizlerimin üzerine çöktüm. O çocuk bana, ‘Gözlerimi kapatarak uyumak istiyorum’, ‘Boynumu hareket ettirmek istiyorum’ dedi. Çünkü boyun bölgesi de komple yanıktı. Çocuğumuz hep benden uzuvları ile ilgili bir şeyler istedi” dedi.

“Demek ki bir şey dert edilince onun şifası da geliyor”

Emine’nin kendisinden oyuncak yerine göz açıp kapatma, burnundan nefes alma gibi insani temel ihtiyaçlarını karşılayabilme talebi olduğunu ve ilk defa bir insanın böyle bir talebiyle karşılaştığını ifade eden Aksu, “Bu bir çocuk olunca benim hayatımın dönüm noktası oldu. Ameliyatlara başladık, bir, iki, üç, beş, yedi, dokuz. Her seferinde rahatsız olduğu bir şey ortadan kalktı. Gözleri kapanmaya başladı, burnundan nefes almaya başladı, ağzı kapanmaya başladı. Rahat yemeye başladı, boynunu döndürmeye başladı, dedik ki tamam. Demek ki bir şey dert edilince onun şifası da geliyor. Ona vesile olmanın mutluluğu da genel olarak bütün hayatıma yansıdı” diye konuştu.

“5 bine yakın ihtiyaç sahibi çocuğun tedavisini gerçekleştirdik”

Dernekleşme sürecinin Emine ile başladığını ve şu anda 5 bine yakın ihtiyaç sahibi çocuğun tedavisini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Aksu, “Sadece bu sene 2 bin 500 ameliyat gerçekleştirdik. Emine, ismi değişmeli bence, Emine’nin ismi Umut olmalı. Çünkü Emine kendisi ile başlanan serüvende binlerce çocuğa umut oldu. Emine’nin yüzündeki çizgilere de bir harita olarak bakıyorum artık. Afganistan’a giden bir yara izi, Suriye’ye giden yara izi, Afrika’ya gittik, Afrika’ya giden bir yara izi. Emine’nin yüzünde gördüğümüz yanıklar aslında bu serüveni başlatan çok güzel bir umut haritası oldu” dedi.

“Biz elimizden geldiği kadar Emine’nin yanında olmaya çalışıyoruz”

Emine’nin tedavisine devam ettiklerini ve önünde hala uzun bir tedavi süreci olduğunu söyleyen Aksu, “Emine’nin yolu zorlu. Artık genç kız olduğunun farkında, artık yaşıtlarının yavaş yavaş arkadaşlık kurma çağının geldiğinin farkında. Ama Emine hiçbir zaman evlenemeyecek, hiçbir zaman bir çocuk doğuramayacak, hiçbir zaman yaşıtlarının yaşadığı hayatı yaşayamayacak. Zor bir hayat Emine için. Ama biz elimizden geldiği kadar Emine’nin yanında olmaya çalışıyoruz. Sağlıkla ilgili bir ihtiyacı olduğunda Emine’nin elinden tutmaya çalışıyoruz. İzlerini biraz daha gidermek için yüzü ile ilgili cihaz tedavileri yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Aksu, Baas rejiminin devrilmesiyle Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin memleketlerine döndüğüne ama Türkiye’de tedavi için kalması gereken en az 700 çocuk olduğuna dikkati çekti.

Suriyeli Emine İsmail ise evlerinde sobanın yanında annesi ile oturduğu esnada düşen bir bomba parçasının sobalarına çarpması sonucu patlama yaşandığını söyledi. Patlamanın ardından vücudunun birçok yerinde yanıklar oluştuğunu dile getiren İsmail, yüz, göz, el bilekleri ve ayaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli noktalarından 40’a yakın ameliyat olduğunu ve tedavisinin tamamlanması için de ameliyatların hala devam edeceğini kaydetti. Ayrıca İsmail, okulu çok sevdiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından okula başlamak istediğini belirtti.