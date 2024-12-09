Baba mesleği olan bakırcılığı Gaziantep’te sürdüren Suriyeli Hinki ailesi, yaşanan son olayların ardından ülkelerine dönerek mesleklerini orada sürdürmek istediklerini belirtti.

Gaziantep’te yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın sona ermesinin ardından evlerine dönmeye hazırlanıyor. 2011 yılında Esad rejiminin baskıları ve savaşın etkisiyle Suriye’den Türkiye’ye göç eden Hinki ailesi, Gaziantep’te Bakırcılar Çarşısı’nda baba meslekleri olan bakırcılığı devam ettirdi. Aile, savaş boyunca Türkiye’de hem mesleklerini sürdürdüklerini hem de maddi kazanç sağladıklarını söyledi. Hinki ailesi, savaşın bitmesiyle ülkelerine dönme hazırlığı yaparken Gaziantep’te çalıştıkları bakırcılık mesleğini vatanlarında devam ettireceklerini ifade etti.

“Vatanımıza dönmek için uzun zamandır bu anı bekliyorduk”

Baba Ali Hinki (64), “Vatanımıza dönmek için uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Savaş bittiğinde Suriye’deki evimize ve atölyemize dönüp mesleğimizi orada devam ettireceğiz. Gaziantep’te öğrendiklerimizi ve kazandığımız tecrübeleri de yanımızda götüreceğiz” dedi.

“Biz vatanımıza dönmek için gün sayıyoruz”

Bakırcılığa Suriye’de devam etmek istediklerini anlatan oğul Ahmet Hinki (24), “Bakırcılık bizim ata mesleğimiz. Ben buraya geldiğimde 11 yaşındaydım. Babam ve abimle birlikte bu dükkanı açtık ve 13 yıldır çalışıyoruz. Biz vatanımıza dönmek için gün sayıyoruz. Esad bitti çok şükür. Suriye’ye dönüp bakırcılığa orada devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“13 yıl boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadık”

Çocuklarının vatanları olan Suriye’de büyümesini istediğini söyleyen diğer oğul Beşer Hinki (40) ise “13 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz. Çok şükür savaş bitti. Babamla birlikte gitmeyi düşünüyoruz. Vatanımızı çok özledik. Çocukluğumuzun geçtiği yerde çocuklarımızın büyümesini istiyoruz. Suriye’ye gidip baba mesleği olan bakırcılığı yapmak istiyoruz. 13 yıl boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadık. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.