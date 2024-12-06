Kayseri’de yolda yürürken içi para dolu çanta bulan Suriyeli Ali Ezrak, çantayı cami imamına teslim etti. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın konuk ettiği Ezrak; "Kayseri halkı bizlere gönlünü açtı" dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde oturan ve nakliye işi ile geçimini sağlayan 45 yaşındaki ve 13 çocuk babası Ali Ezrak, yolda bulduğu ve içerisinde 2 bin dolar, 2 bin 750 TL ve 2 adet çeyrek altın bulunan çantayı mahallerinde bulunan Pakize Çiflikçioğlu Camii İmam Hatibi Hüseyin Mustafa Özler’e teslim etti. Para dolu çanta sahibi bulunarak teslim edilirken, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da, Ali Ezrak ile Pakize Çiflikçioğlu Camii İmam Hatibi Hüseyin Mustafa Özler’i makamında ağırladı. Olayı anlatan Pakize Çiflikçioğlu Camii İmam Hatibi Hüseyin Mustafa Özler, “Osmanlı Mahallemizde ikamet eden Suriye Vatandaşı Ali Ezrak içerisinde yüklü miktarda para ve 2 adet çeyrek altın bulunan parayı camimize getirerek bizlere teslim etti. Aynı gün içerisinde çanta kaybettiğini ve içerisinde bulunan para miktarını ve altının adedini doğru olarak söyleyen Türk vatandaşı aileye çantayı teslim ettim" dedi.

"Kayseri halkı bizlere gönlünü açtı"

Suriyeli Ali Ezrak ise, bulduğu para dolu çantayı din görevlisine teslim ettiğini söyleyerek, "Kayseri halkı bizlere gönlünü açtı. Kayseri halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Çantayı kaybeden kardeşimiz yetimmiş"

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da, "Suriyeli Kardeşimiz insan dolu, erdem dolu bir davranışta bulunarak içerisinde yüklü miktarda para olan çantayı bulduktan sonra din görevlimize getiriyor. Din görevlimizde ilan yapmak suretiyle çantayı kaybeden kardeşimize ulaşıyor. Çantayı kaybeden kardeşimiz yetimmiş. Çok manalıdır ki para yetimlerin parasıymış. Bu güzel davranışından dolayı Suriyeli kardeşime teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel davranışından dolayı bugün bu kardeşimizi müftülüğümüze davet ederek hediye veriyoruz" ifadelerini kullandı.