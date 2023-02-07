Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli 3 kardeş depremden saatler sonra enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli 3 kardeş depremden saatler sonra enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü ilçede isimleri Meryem, Şam ve İmad olduğu öğrenilen Suriyeli 3 kardeş, enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.