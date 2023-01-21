Merkezde verilen eğitimde Braille alfabesi kullanılarak görme engellilerin yeniden okuyup yazabilmesi sağlanıyor. Merkez yetkilisi Yemen Bakro, eğitim alanların iş bulmalarına imkan tanındığını, ayrıca Kuran-ı Kerim’i ezberleyenlere sertifika verildiğini belirtti. Merkezde 25 görme engelli öğrencinin eğitim aldığını aktaran Bakro, eğitim için özel araçların kullanıldığını vurguladı. Öğrencilerden Muhammed Nur Al-Sayed ise merkezde 1 yıldır eğitim aldığını, Kur’an-ı Kerim’in yarısını ezberlediğini söyledi. Sabah araçla evlerinden alınıp merkeze getirildiklerini söyleyen Al-Sayed, ezber ve eğitim uygulamaları yaptıklarını belirtti.

Sattığı simit parası ile sınırda yaşayan çocuklara bot ve mont dağıttı

Sattığı simit parası ile sınırda yaşayan çocuklara bot ve mont dağıttı

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de 2019’dan beri hizmet veren Abdullah İbni Ümmü Mektum Eğitim Merkezi, savaşta görme yeteneğini kaybedenlere umut oluyor.

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