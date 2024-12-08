Suriye’de muhalif grupların Esed rejiminden aldığı Hama’da yanmış halde bulunan tanklar çatışmaların etkilerini gözler önüne serdi.

Suriye’de muhalif grupların Esed rejimine bağlı güçlerle çatışmasının ardından kontrolü sağladığı Hama’da sokaklarda terk edilmiş askeri araçlar kaldı. Çatışmaların yoğun geçtiği bölgede rejim güçleri ve muhalif grupların çatışmalarında hasar gören tanklar ise yanmış halde sokaklarda kaldırılmayı bekliyor. Çatışmalarda öldürülen rejim askerlerinin cesetleri ise, muhalif gruplar tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Hama’daki son durum çatışmaların etkilerini gözler önüne seriyor.

Hama’nın kontrol altına alınmasıyla herşeyin güzel olduğunu ifade eden Abu Muhammed, "Hama şuan kontrol altına alındı ve her şey güzel burada. Savaş uçakları Hama’nın etrafını cephe hatlarını vuruyor ama Hama kent merkezi güvende” dedi.