Denizli’de DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Suriye ülkesi içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü üyesi, teknik ve fiziki takibe alındı. Ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu üye, operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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