Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de muhalif gruplar ve Esad rejimi arasında 27 Kasım’da başlayan çatışmalarda en az 900 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de muhalif gruplar ve Esad rejimi arasında 27 Kasım’da başlayan çatışmalardaki can kaybına ilişkin açıklama yaptı. Gözlemevi, çatışmalarda 910 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin 138’inin sivil, 380’nin Suriye ordusu askeri veya müttefik savaşçı, 392’sinin muhalif gruplara bağlı askerler olduğunu aktardı.