Suriye’de 2013 yılında Beşar Esad’ı eleştiren sosyal medya paylaşımları yüzünden gözaltına alınan Türk Muhammed Sami Süleyman’dan yakınları yıllardır haber alamıyor.

Suriye’nin başkenti Şam’ın Kasyun Dağı eteklerindeki Türk Mahallesi’nde yaşayan ve 2013 yılında rejim tarafından gözaltına alınan 32 yaşındaki Muhammed Sami Süleyman’dan o günden sonra haber alınamadı. Ailesi 1930’lu yıllarda Hatay’ın Hassa ilçesinden Şam’a göç eden Süleyman’ın annesi ve babası, evlatlarının Beşar Esad’ı eleştiren sosyal medya paylaşımları yüzünden gözaltına alındığını söyledi.

“Oğlumun telefonda öyle bir şey söylemediğini anlattım ama oğlumu alıp götürdüler”

Yıllardır haber alınamayan Muhammed Sami Süleyman’ın annesi Semira Hacıhasan, 2 kız ve 1 erkek torununun yetim kaldığını belirterek, “Biz doktora gittik. Oğlum, kızım ve ben. Orada işimizi bitirip, dönüş yaptığımızda uygulama noktasında oğlumun koluna kelepçe taktılar. Oğlumun bomba patlatacağını söylediler. Oğlumun telefonda öyle bir şey söylemediğini anlattım ama oğlumu alıp götürdüler. Ondan sonra oğlumu eve götürmüşler ve evi aradılar. Evden alıp götürdüler ve o günden beri bir haber yok. Neden oğlumu aldıklarını anlamadım ve çektiler, gittiler. Oğlumdan 6 ay sonra hangi hapishanede olduğu bilgisi geldi. Oğlumdan geriye 2 oğlu ve 1 kızı kaldı” dedi.

“Oğlum internette paylaşım yapmış, Esad’ın iyi olmadığını yazmış”

Evladının sosyal medyada Beşar Esad’ı eleştiren paylaşımlar yaptığı için gözaltına alındığını belirten Muhammed Sami Süleyman’ın babası Abdurrahman Süleyman ise, “Oğlum internette paylaşım yapmış, Esad’ın iyi olmadığını yazmış. Oğlum 12 yıldır kayıp, üzüntülüyüz. Oğlumun gelmesini bekliyoruz, 2 erkek, 1 kız torunum var. Ben bütün cezaevlerini ve hastaneleri gezdim ama bir ize rastlamadım. Oğlumdan 6 ay sonra hangi cezaevinde olduğu haberi geldi ondan sonra haber gelmedi” ifadelerini kullandı.