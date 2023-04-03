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Tekirdağ il genelinde DEAŞ Terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, A. El R. isimli şahsın “2018-2019 yılları arasında Suriye’nin İdlib Bölgesinde DEAŞ Terör örgütü ve El-Nusra cephesi adına sözde silahlı olarak faaliyet gösterdiği, 2020 yılında illegal yollarla Türkiye’ye giriş yaparak Çorlu’ya geldiğine yönelik istihbari bilgiler edinilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda “2018-2019 yılları arasında Suriye’nin İdlib bölgesinde DEAŞ Terör örgütü ve El-Nusra cephesi adına sözde silahlı olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi yakalandı.

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