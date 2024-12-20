Suriye’de akaryakıt istasyonlarındaki benzin sıkıntısı nedeniyle yol kenarlarında seyyar satıcılar, sebze ve meyvenin yanı sıra benzin de satıyor.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte geçici hükumet ülke vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalara başladı. Ancak akaryakıt dağıtım sektöründeki sorunlar nedeniyle petrol istasyonlarında yakıt bulunamıyor.

Benzin seyyara düştü

Hal böyle olunca da sık sık benzin sıkıntısının yaşanması nedeniyle birçok kişi yol kenarlarında benzin satıyor. 1 litre benzinin güncel satış fiyatının 15 bin Suriye lirası olduğu ülkede, yol kenarındaki seyyar satıcılarda ise 1 litre benzin, 17 bin ile 20 bin Suriye lirası arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bazı satıcılar ise yol kenarında aynı tezgahta hem benzin hem de sebze ve meyve satıyor.

Seyyar satıcıdan benzin almaya gelen Hassan Muhammed isimli taksici yaptığı açıklamada, “Petrol istasyonlarında maalesef yakıt yok, biz de buralardan benzin alıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Esad bizi mahvetti ve gitti” dedi.