Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe Kilit operasyon bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 21 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgelerindeki terörle mücadelesini amansız sürdürüyor.

TSK, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1871841181887316388

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiklerini belirterek, operasyonların etkin ve kararlı şekilde süreceği bildirildi.