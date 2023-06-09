Suriye sınırındaki tampon bölgede kontrol altında yakılan kuru ve yabani otlar, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangın gece kontrol altına alınarak, söndürülebildi.

Suriye’nin Cerablus şehri ile Gaziantep’in Karkamış ilçesi arasında bulunan tampon bölgedeki otlar, sınır birlikleri tarafından kontrollü bir şekilde yakılırken, çıkan rüzgarın etkisiyle alevler alana yayıldı. Gün içerisinde sınır hattında yükselen dumanlar, dağılmak üzereyken yeniden yoğunlaştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından da müdahale edilen yangın, yaklaşık 10 saat sonra yeniden kontrol altına alınabildi.

Gece yarısı kontrol altına alınabilen alevler, tamamen söndürülerek, ekiplere ve sınır birliklerine rahat bir nefes aldırdı.

Tampon bölgedeki kuru ve yabani otların yakılmasının sebebinin ise bölgede bulunan sınır karakolunun güvenliğini sağlamak, sınır hattındaki kaçakçılığın ve mülteci geçişi gibi illegal durumlar ile otların sabote edilerek kontrolsüz bir şekilde yakılmasını önlemek olduğu öğrenildi.