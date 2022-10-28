Suriye sınırındaki Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 104. yıl dönümü birlikte kutlandı.

Suriye sınırındaki Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 104. yıl dönümü birlikte kutlandı.

Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlama töreninde hem Cumhuriyetin 99. kuruluş yıldönümü hem de 28 Ekim 1918’de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis’e gelişinin 104. yılının coşkusu yaşandı. Çelenk bırakılması ile başlayan törende, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. tarafından, Atatürk’ün Kilis’e gelişi anlatıldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunu ve yaşanan direnişi detayları ile anlattı.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.