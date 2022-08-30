Sabah saat 09.45’de Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te de kutlandı.

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