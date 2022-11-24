Suriye sınırında bulunan Kilis’te, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki program sona erdi.

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