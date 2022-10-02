Düzenlenen törene 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve askeri erkan katıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından ’2,5 milyon liralık’ tarihi eser operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığından ’2,5 milyon liralık’ tarihi eser operasyonu

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