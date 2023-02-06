Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinde de hissedilen depremde en az 430 kişinin hayatını kaybettiği, bin 315 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinde de hissedilen depremde en az 430 kişinin hayatını kaybettiği, bin 315 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 430 kişinin hayatını kaybettiği, bin 315 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Halep, Lazkiye ve Hama’ya aralarında tıbbi malzemelerin de bulunduğu 4 kamyon acil durum ekipmanı sevk edildi.